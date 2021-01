Sampdoria-Inter, LIVE Serie A 06/01/2021: segui la diretta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per Sampdoria-Inter.Alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris”, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il successo per 6-2 conquistato contro il Crotone, gli uomini di Antonio Conte non vogliono fermarsi. L’obiettivo è centrale la nona vittoria di fila.segui la diretta testuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137519" Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris”, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato diA. Dopo il successo per 6-2 conquistato contro il Crotone, gli uomini di Antonio Conte non vogliono fermarsi. L’obiettivo è centrale la nona vittoria di fila.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137519"

Inter : ?? | STATISTICHE Domani si torna in campo: ecco numeri e curiosità di #SampdoriaInter ?? - BetclicPortugal : Quarta-feira! ???? Athletic Bilbau - Barcelona ???? St. Etienne - PSG ???? Sampdoria - Inter ???? AC Milan - Juventus… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Sampdoria-Inter streaming: dove vedere il match: Sampdoria Inter streaming – A… - infoitsport : Sensi, l’uomo della svolta: con lui in campo l’Inter cambia marcia. Con la Sampdoria… -