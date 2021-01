Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: l'Inter cade a Marassi! Live score (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Risultati Serie A: la Diretta gol Live score delle partite, in programma oggi 6 gennaio 2021 e valide per la 16^ giornata. La classifica aggiornata. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021)A: lagoldelle partite, in programma oggi 6 gennaio 2021 e valide per la 16^ giornata. Laaggiornata.

SkySport : ATALANTA-PARMA 3-0 Risultato finale ? ? #Muriel (16’) ? #Zapata (49’) ? #Gosens (61’) ? SERIE A – 16^ giornata ??… - gloria11119 : @aydan_m_ @canyaman1989 @ozgecangurel Grande risultato ma come per altri già usciti la domanda è su cosa si basano?… - PianetaMilan : .@SerieA, #SampInter 2-1: @acmilan in testa anche in caso di sconfitta - #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieA - NCN_it : SERIE A, I RISULTATI DEL POMERIGGIO: CROLLA L'#INTER DOPO OTTO VITTORIE CONSECUTIVE, LA #ROMA SI PORTA A -3 DA CONT… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Serie A, i risultati: Inter ko sul campo della Samp. Vincono Roma, Atalanta e Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A: gol e highlights della sedicesima giornata Sky Sport Serie A: Inter affondata dagli ex, bene le romane e l’Atalanta

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...

Risultati Serie D girone I: Fc e Acr Messina vincono e comandano, altro tonfo Cittanovese, Roccella corsaro. Classifica e prossimo turno

Risultati Serie D girone I, 10ª giornata: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie Risultati Serie D girone I: torna in campo la quarta serie ...

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...Risultati Serie D girone I, 10ª giornata: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie Risultati Serie D girone I: torna in campo la quarta serie ...