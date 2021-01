PlayStation 5 | i giochi più attesi del 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il bilancio di Sony per il 2020 è come sempre ottimo. La schiera di giocatori che hanno privilegiato4 non è stata di certo delusa e l’annata fantastica si è conclusa con una più che giusta premiazione della perla The Last of Us Part II come Game of The Year. I Game Awards 2020 hanno infatti chiuso l’anno premiando svariate esclusive Sony. Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake ed il titolo Naughty Dog hanno letteralmente stracciato la concorrenza e si sono imposti nel panorama dei videodel 2020. Ma come sarà ildi5? Ildi Sony Facendo un bilancio, Sony ha dato il meglio di sé nell’anno trascorso, rinforzando la sua già solida line-up e uscendo a fine anno con la nuovassima console. Già praticamente introvabile in tutto il ...