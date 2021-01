Pirlo dopo Milan-Juve: 'Sul gol di Calabria c'era fallo' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea Pirlo è soddisfatto dopo il 3-1 a San Siro contro il Milan che ha rilanciato la sua Juve nella lotta per lo scudetto . "Abbiamo fatto una buona partita, ho visto lo spirito di una squadra che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andreaè soddisfattoil 3-1 a San Siro contro ilche ha rilanciato la suanella lotta per lo scudetto . "Abbiamo fatto una buona partita, ho visto lo spirito di una squadra che ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Dopo la positività di #AlexSandro, avremo i risultati dei test della squadra nel pomeriggio. S… - DiMarzio : Le parole di Andrea #Pirlo dopo #MilanJuve - Gazzetta_it : #Pirlo dopo #MilanJuve: 'Ho visto lo spirito di chi vuole comandare. E sul gol di Calabria c'era fallo' - cataldi_marco : RT @salda__: Pirlo per giustificare il gol preso parla del fallo di Calhanoglu. Pioli per giustificare la prima sconfitta dopo 304 giorni… - finallyE_ : RT @salda__: Pirlo per giustificare il gol preso parla del fallo di Calhanoglu. Pioli per giustificare la prima sconfitta dopo 304 giorni… -