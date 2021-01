Milan – Juventus, Calabria in gol tra le proteste: il VAR non interviene (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milan – Juventus finisce 1-1 al termine del primo tempo. In rete Chiesa e Calabria: un gol per parte che sancisce l’equilibrio del match. Finisce 1-1 il primo tempo tra Milan e Juventus allo stadio Meazza di Milano. Chiesa porta in vantaggio i bianconeri, Calabria rimette in parità il match. Proprio in occasione del gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)finisce 1-1 al termine del primo tempo. In rete Chiesa e: un gol per parte che sancisce l’equilibrio del match. Finisce 1-1 il primo tempo traallo stadio Meazza dio. Chiesa porta in vantaggio i bianconeri,rimette in parità il match. Proprio in occasione del gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - ilariadituccio : RT @francescoceccot: Tranne Morata,Alex Sandro e Cuadrado tutti convocati per Milan-Juventus , inversione di marcia in tangenziale per i bu… - dade494 : RT @OptaPaolo: 36 - Quella del Milan è la terza serie più lunga di sempre di gare consecutive a segno in Serie A: 36. Nella storia della co… -