(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inizia con uncontro il St. Etiennedisulla panchina del PSG: subito in svantaggio igini con Hamouma che sigla l’1-0 dopo 19?, ma soli tre minuti più tardi arriva il pareggio di Kean. Finisce 1-1 tra St. Etienne e PSG, cade il Lille in casa contro l’Angers (1-2), ilvince per 3-2 sul Lens ed è inda solo a 39 punti. Seguono PSG e Lille a quota 36. Foto: sito ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Ligue 1, si apre con un pari l’avventura di Pochettino al PSG. Il Lione è in testa alla classifica) Playhitmusic - - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #Neymar, la procura di Rio apre un'inchiesta sulla mega festa #coronavirus - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Neymar, la procura di Rio apre un'inchiesta sulla mega festa #coronavirus - ETGazzetta : #Neymar, la procura di Rio apre un'inchiesta sulla mega festa #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue apre

alfredopedulla.com

Da domani le nuove misure: il 7 e 8 in zona gialla, poi il 9 e 10 in zona arancione. In Italia somministrate 259.481 dosi di vaccino. Ritorni scaglionati alle superiori ...Strasburgo-Nimes è una partita valida per la diciottesima giornata della Ligue 1 francese: pronostici e probabili formazioni.