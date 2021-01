Justine Mattera strepitosa nei panni di “Befana” | «Calze al camino? No autoreggenti»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi, 6 gennaio 2021, ricorre l’Epifania, una delle feste più amate. Per l’occasione, showgirl, conduttrice e cantante statunitense, che dal 1994 vive in Italia, si è calata neidi “” seducente. Eh già, la “vecchietta”, che tutti conosciamo, ha lasciato il posto ad una bella bionda con tanto di. Risultato? Una valanga di complimenti e apprezzamenti piccanti. La foto su Instagram non è affatto passato inosservata… leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli travolta dalle critiche per la tavola di Natale: «Ti devi vergognare», ecco perchétorna a far sognare i followers con uno scatto strepitoso. La foto mostra l’affascinante showgirl in lingerie nell’atto di agganciare il ...