Incidente stradale per De Sanctis | il dirigente della Roma è stato operato ed è in terapia intensiva

Il dirigente della Roma ed ex portiere Morgan De Sanctis nella notte ha subito un grave Incidente automobilistico nella Capitale. Intorno alla mezzanotte si è ribaltata l'auto di cui era alla guida De Sanctis e in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l'ospedale Gemelli a seguito di un'emorragia all'addome. Come riporta 'Il Messaggero' l'intervento è riuscito e De Sanctis in questo momento si trova in terapia intensiva.

