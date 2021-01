Il salto di un topo provoca un gran trambusto in un autobus e i social ridono di gusto!

Leggi su virali.video

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un utente ha pubblicato dei video in cui mostra le condizioni di un trasporto pubblico nella sua città. E la situazione non è certo confortante, fra urla, gente che scappa, stress ovunque. Tutto questo per un. Un video virale che è diventato molto popolare in tutto il mondo. Il filmato è stato girato in Brasile, su un bus di Belém, e in un primo momento era costretto in un angolo di fronte al disagio dei presenti che avevano una paura matta. credit: pixabay/Alexas Fotos Dalle immagini, che sono circolate su twitter, pare che fra i passeggeri si siano vissuti momenti di reale panico, quando a un certo punto, un ragazzo ha deciso di aprire un finestrino per agevolare l’uscita dell’animaletto dall’, ma questo, vedendo il traffico e la confusione esterna, ha deciso di effettuare un balzo sempre all’intero del veicolo, un posto più avanti, ...