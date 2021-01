Giovanna d’Arco e il girl power

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)è la versione italianizzata di Jeanne D’Arc, il vero nome di questa giovane passata alla storia. Nota anche come “la pulzella d’Orléans“, questa eroina di altri tempi è celebre per il suo apporto alle guerra dei Cent’anni, ma soprattutto per la sua tragica morte. Icona di ribellione, seppure mossa da casti e divini principi,è una delle protagoniste indiscusse del 1400 e segna ante litteram l’inizio dei movimenti di emment femminile. Ripercorriamo insieme alcune vicende della sua storia, fino alla tragica sentenza e morte.. Photo credits: Cultura.biografieonline.itIl richiamo verso il prossimo Disappiamo che nasce da due contadini nel 1412 a Domrémy, un ...