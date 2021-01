GF Vip, Signorini nel presepe: la statuetta mutilata diventa virale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La statuetta del presepe che raffigura Alfonso Signorini ha fatto molto discutere. Dopo aver perso una mano, infatti, è diventata virale a causa di un primo piano di ieri sera! In occasione delle festività nella Casa del Grande Fratello Vip era arrivato un enorme albero di Natale che i vipponi hanno addobbato tutti insieme. Dopo un po’, anche grazie alle richieste di Maria Teresa Ruta, anche il presepe Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladelche raffigura Alfonsoha fatto molto discutere. Dopo aver perso una mano, infatti, ètaa causa di un primo piano di ieri sera! In occasione delle festività nella Casa del Grande Fratello Vip era arrivato un enorme albero di Natale che i vipponi hanno addobbato tutti insieme. Dopo un po’, anche grazie alle richieste di Maria Teresa Ruta, anche ilArticolo completo: dal blog SoloDonna

MaraMantoani : Come sempre due pesi e due misure da parte di Signorini #tzvip #sovip #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP - GUCCIVZORZI : @Ilovetrashh - GossipItalia3 : Stefano Bettarini causa al “GF Vip”: «Andremo avanti…», portano in tribunale Signorini #gossipitalianews - Salvato62427733 : DAI FANS BRASILIANI DI DAYANE INSULTI E MINACCE CONTRO CONCORRENTI ITALIANI!!! A QUESTO PUNTO DEVE INTERVENIRE LA M… - bubusgnaus : @lercionotizie Programma porcheria...nato per il popolo, e finito come al solito in mano a 'vip'che di vip non hann… -