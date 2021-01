Genoa, Ballardini: “Buona la prestazione ma col Sassuolo meritavamo qualcosa in più” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta così la prestazione della sua squadra sul terreno del Sassuolo: “I ragazzi mi hanno regalato una Buona prestazione contro un ottimo Sassuolo. Siamo stati squadra anche possiamo migliorare. Possiamo essere più compatti e più sfrontati. Tanti cambi dopo il gol di Boga. È arrivato il gol di Shomurodov ma nel finale la rete di Raspadori: “Peccato perché meritavamo qualcosa di più. Ormai eravamo molto offensivo e abbiamo sempre risposto”. Ballardini chiude con Shomurodov e sulla corsa alla salvezza: “Eldor, lo diciamo piano, ha dato qualità e quantità. La classifica? Io guardo già alla prossima partita col Bologna”caption id="attachment 1075899" align="alignnone" width="594" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico delDavidecommenta così ladella sua squadra sul terreno del: “I ragazzi mi hanno regalato unacontro un ottimo. Siamo stati squadra anche possiamo migliorare. Possiamo essere più compatti e più sfrontati. Tanti cambi dopo il gol di Boga. È arrivato il gol di Shomurodov ma nel finale la rete di Raspadori: “Peccato perchédi più. Ormai eravamo molto offensivo e abbiamo sempre risposto”.chiude con Shomurodov e sulla corsa alla salvezza: “Eldor, lo diciamo piano, ha dato qualità e quantità. La classifica? Io guardo già alla prossima partita col Bologna”caption id="attachment 1075899" align="alignnone" width="594" ...

