Fred De Palma conquista 5 dischi di platino in Spagna

Fred De Palma è il primo italiano a conquistare 5 dischi di platino in Spagna: grande successo per "Se illuminaba", la hit che lo vede duettare con Ana Mena Il successo di Fred De Palma in Spagna non si arresta. Il rapper conquista il quinto disco di platino per "Se illuminaba", la versione in lingua della sua hit "Una…"

sca_moni : Raga, ma da quanti giorni Pierpaolo non chiede alla regia PALOMA di FRED DE PALMA??? Shock. Questa è veramente la… - _gashione : @faggixx dai raga dov’è fred de palma che se la trappa una volta ancora - RSD_studiodelta : Fred De Palma & Anitta con 'Paloma' è la 8° canzone tra le più #richieste a #RadioStudioDelta - RadioGemini1 : Ora in onda: Fred De Palma - Il tuo profumo - Radio_Manbassa : FRED DE PALMA FT ANA MENA - D'estate non vale -

