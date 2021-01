Del Piero: “Milan-Juve era la partita. Dopo anni è tornata ai suoi veri livelli” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha parlato in vista della gara di questa sera tra Milan e Juventus. Queste le sue parole: “Era la partita di sicuro, perché il Milan è stata la squadra di riferimento quando ero ragazzino: la squadra di Sacchi e poi di Capello che vinse in Europa in modo importante e che dettò un ciclo calcistico con i tre olandesi. Ho affrontato dei Milan straordinari in tutta la mia carriera, è stata una costante sfidarla una grande squadra. San Siro era tra gli stadi di riferimento a livello mondiale e lo è tuttora. Poi il Milan, insieme alla Juventus, mi voleva quando ero al Padova”. Un ricordo particolare di una partita: “La rovesciata in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano dellantus, Alessandro Del, ha parlato in vista della gara di questa sera trantus. Queste le sue parole: “Era ladi sicuro, perché ilè stata la squadra di riferimento quando ero ragazzino: la squadra di Sacchi e poi di Capello che vinse in Europa in modo importante e che dettò un ciclo calcistico con i tre olandesi. Ho affrontato deistraordinari in tutta la mia carriera, è stata una costante sfidarla una grande squadra. San Siro era tra gli stadi di riferimento a livello mondiale e lo è tuttora. Poi il, insieme allantus, mi voleva quando ero al Padova”. Un ricordo particolare di una: “La rovesciata in ...

