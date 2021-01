CorSport: l’Inter si inserisce nella corsa con Juve e Roma per Milik a parametro zero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Se Milik si liberasse a parametro zero, per lui non ci sarebbero solo Roma e Juve ma anche l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ha la possibilità di salutare a parametro zero e dunque di indirizzare il destino nella direzione che maggiormente gli sta a cuore, però sa anche che per godere di questa libertà incondizionata dovrà (dovrebbe) rinunciare all’Europeo. Mica semplice negarsi una vetrina ed un’emozione del genere. Ma le tentazioni aumentano e ad aspettarlo a braccia aperte e con un portafogli gonfio ci sono sempre Juventus e Roma, alle quali si è aggiunta l’Inter, la terza incomoda che potrebbe rappresentare una variabile impazzita da tener presente. Però Milik è chiaramente combattuto, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sesi liberasse azero, per lui non ci sarebbero soloma anche. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ha la possibilità di salutare azero e dunque di indirizzare il destinodirezione che maggiormente gli sta a cuore, però sa anche che per godere di questa libertà incondizionata dovrà (dovrebbe) rinunciare all’Europeo. Mica semplice negarsi una vetrina ed un’emozione del genere. Ma le tentazioni aumentano e ad aspettarlo a braccia aperte e con un portafogli gonfio ci sono semprentus e, alle quali si è aggiunta, la terza incomoda che potrebbe rappresentare una variabile impazzita da tener presente. Peròè chiaramente combattuto, ...

