Befana solidale in Puglia: donazione di pasti Coldiretti: iniziative a Bari, Lecce e Fasano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sarà una Befana solidale in Puglia grazie ai cuochi contadini di Campagna Amica che doneranno i pasti cucinati negli agriturismi alle mense per gli indigenti, un gesto di solidarietà a beneficio dei nuovi poveri cresciuti del 40% a causa dell’emergenza economica scatenata dalla pandemia da Covid. L’iniziativa è degli agriturismi di Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti che, nonostante la chiusura forzata e la conseguente perdita di fatturato, hanno voluto pensare ai tanti sfortunati che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro. L’appuntamento è il 6 ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Sarà unaingrazie ai cuochi contadini di Campagna Amica che doneranno icucinati negli agriturismi alle mense per gli indigenti, un gesto di solidarietà a beneficio dei nuovi poveri cresciuti del 40% a causa dell’emergenza economica scatenata dalla pandemia da Covid. L’iniziativa è degli agriturismi di Terranostra, associazione agrituristica diche, nonostante la chiusura forzata e la conseguente perdita di fatturato, hanno voluto pensare ai tanti sfortunati che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro. L’appuntamento è il 6 ...

Torna la tradizione della calza della Befana appesa in oltre una casa su tre (38%), ma gli acquisti calano del 23% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixè in occa ...

