Atalanta | Gasperini | “Ai giocatori è tornata voglia di essere protagonisti in campionato”

L'allenatore dell'Atalanta Gianpiero Gasperini ha analizzato la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo bene, affrontiamo le partite con la mentalità giusta e ci è tornata voglia di essere protagonisti in campionato. Facciamo le cose bene e sono contento, nella ripresa abbiamo anche tentato di addomesticare il risultato visto che sabato torniamo subito in campo. Gasperini da giocatore non credo che avrebbe trovato posto in questa Atalanta. Muriel? Sono contento per lui, sta battendo diversi record".

