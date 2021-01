Arcuri: "Dal 20 gennaio i primi 1500 medici e infermieri extra per i vaccini" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. Entro il 7 gennaio sarà comunicato l’elenco del personale individuato per regione alla Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 i primi candidati saranno disponibili. Lo ha garantito - a quanto si apprende - il Commissario Arcuri, durante il vertice Governo-Regioni. Al momento è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il Commissario per l’Emergenza, Domenico, invierà da subito 1.500 operatori tra, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. Entro il 7sarà comunicato l’elenco del personale individuato per regione alla Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 icandidati saranno disponibili. Lo ha garantito - a quanto si apprende - il Commissario, durante il vertice Governo-Regioni. Al momento è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione ...

matteorenzi : In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. Mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che… - matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - HuffPostItalia : Arcuri: 'Dal 20 gennaio i primi 1500 medici e infermieri extra per i vaccini' - TheRenry : RT @IlConte50919IT: Ma scusa, di grazia, secondo te chi dovrebbe gestirlo sto #pianovaccinale se non chi dal primo momento ha gestito l'eme… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Arcuri: 'Dal 20 gennaio i primi 1500 medici e infermieri extra per i vaccini' -