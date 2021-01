(Di mercoledì 6 gennaio 2021)(ITALPRESS) - L'80 per cento del personaleo che opera all'interno della sede clinica distato vaccinato in poco pi di 5 giorni. La campagna di vaccinazione partita lo scorso 31 ...

siciliafeed : Palermo, all’Ismett già vaccinato l’80 per cento del personale sanitario - Italpress : All’Ismett di Palermo 80% operatori sanitari già vaccinati - Notiziedi_it : All’Ismett di Palermo 80% operatori sanitari già vaccinati - ScrivoLibero : #Vaccini #antiCovid: all'#ISMETT l'80% dei sanitari già vaccinati - - in_sanitas : Coronavirus, all'Ismett 26 pazienti sottoposti a cure intensive - -

Ultime Notizie dalla rete : All Ismett

Tiscali.it

PALeRMO (ITALPRESS) – L’80 per cento del personale sanitario che opera all’interno della sede clinica di ISMETT è stato vaccinato in poco più di 5 giorni. La campagna di vaccinazione è partita lo scor ...La Cina ha riferito all'Organizzazione Mondiale dell Sanità (OMS) che i negoziati continuano ma un team di ricerca dell'agenzia non ha ancora ricevuto i visti necessari per entrare nel Paese. L'artico ...