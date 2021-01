Vaccini, Arcuri: "Stiamo accelerando, stanotte saranno 235mila. Ma ora Pfizer è in ritardo" (Di martedì 5 gennaio 2021) Le consegne delle 470mila dosi previste oggi non stanno avvenendo come previsto, una parte consistente della fornitura non è stata inviata dalla casa farmaceutica Leggi su repubblica (Di martedì 5 gennaio 2021) Le consegne delle 470mila dosi previste oggi non stanno avvenendo come previsto, una parte consistente della fornitura non è stata inviata dalla casa farmaceutica

LegaSalvini : ++ IL GIORNALE: 'ECCO L'ENNESIMO FLOP DI ARCURI: SIRINGHE INADATTE PER VACCINI' ++ - matteorenzi : In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. Mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che… - FrancescoBonif1 : Il mistero sui vaccini: 1) Perché non c’è ancora un piano? 2) Perché procediamo a rilento mentre la Germania corre?… - StraNotizie : Vaccini, Arcuri: 'Stiamo accelerando, stanotte saranno 235mila. Ma ora Pfizer è in ritardo' - cronaca_news : Vaccini, Arcuri: 'Stiamo accelerando, stanotte saranno 235mila. Ma ora Pfizer è in ritardo' -