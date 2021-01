Serie B, 10 gli squalificati. A Scognamiglio 3 giornate (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono dieci i giocatori fermati dal Giudice sportivo della Serie B dopo la 17a giornata, tutti per un turno tranne Scognamiglio (Pescara) squalificato per tre giornate “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per avere, al 44? del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”. I giocatori sospesi per una giornata sono: Bellanova (Pescara), Bellusci (Monza), Capezzi (Salernitana), Di Tacchio (Salernitana), Caracciolo (Pisa), Falasco (Pordenone), Palmiero a a (Chievo Verona), Paolucci (Virtus Entella) e Tiritiello (Cosenza). Anche il tecnico della Salernitana, Castori, squalificato per un turno. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono dieci i giocatori fermati dal Giudice sportivo dellaB dopo la 17a giornata, tutti per un turno tranne(Pescara) squalificato per tre“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per avere, al 44? del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”. I giocatori sospesi per una giornata sono: Bellanova (Pescara), Bellusci (Monza), Capezzi (Salernitana), Di Tacchio (Salernitana), Caracciolo (Pisa), Falasco (Pordenone), Palmiero a a (Chievo Verona), Paolucci (Virtus Entella) e Tiritiello (Cosenza). Anche il tecnico della Salernitana, Castori, squalificato per un turno. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : Alla vigilia di #MilanJuventus qual è la foto sparata a doppia pagina che la #Gazzetta sceglie tra le migliaia di u… - NetflixIT : Noi quando gli altri non ascoltano i nostri consigli sulle serie. - Gazzetta_it : #Nedved e #Juve, le proteste ci stanno. Perché ora gli errori sono uguali per tutti - UMANAacaso : RT @leztibette: Io: 18 anni che studio inglese, una laurea in lingue con un C2 in inglese Mia mamma mentre guardo una serie in inglese: “m… - ohmyramsey : frabotta partite in serie A: credo cinque ma forse esagero nella stessa fascia di theo hernanedez ma i milanisti pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Le 15 serie tv del 2021 da non perdere assolutamente Io Donna Minty Lewis serie tv

Serie tv di Minty Lewis elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...

Serie A, Atalanta-Parma: probabili formazioni

Il nuovo anno si apre nel migliore dei modi, sono tanti gli aspetti per cui Giampaolo può sorridere ... più precisamente sul canale Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 del satellite). (News ...

Serie tv di Minty Lewis elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...Il nuovo anno si apre nel migliore dei modi, sono tanti gli aspetti per cui Giampaolo può sorridere ... più precisamente sul canale Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 del satellite). (News ...