Scuola in Campania, ecco l’ordinanza: gli alunni delle prime e seconde in classe dall’11, gli altri dal 18 e dal 25 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza, la numero 1 del 2021, con cui si disciplinano le modalità della didattica nelle scuole del territorio campano. l’ordinanza, di cui dà notizia l’Anci, sarà pubblicata a breve sul Burc. Il provvedimento prevede che dal 7 all’8 gennaio restano sospese le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Fino al 17 gennaio resta sospesa la didattica in presenza nelle classi dalla terza elementare in poi. Fino al 24 gennaio stop alla didattica in presenza in tutte le scuole secondarie. È consentito ai sindaci di adottare provvedimenti più restrittivi e ai dirigenti scolastici è demandata la verifica delle condizioni per l’esercizio in sicurezza della didattica in presenza. In sostanza, come annunciato ieri al termine di una riunione dell’unità di crisi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Il presidente della RegioneVincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza, la numero 1 del 2021, con cui si disciplinano le modalità della didattica nelle scuole del territorio campano., di cui dà notizia l’Anci, sarà pubblicata a breve sul Burc. Il provvedimento prevede che dal 7 all’8 gennaio restano sospese le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Fino al 17 gennaio resta sospesa la didattica in presenza nelle classi dalla terza elementare in poi. Fino al 24 gennaio stop alla didattica in presenza in tutte le scuole secondarie. È consentito ai sindaci di adottare provvedimenti più restrittivi e ai dirigenti scolastici è demandata la verificacondizioni per l’esercizio in sicurezza della didattica in presenza. In sostanza, come annunciato ieri al termine di una riunione dell’unità di crisi ...

