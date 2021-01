Perché per Salvini (e per tutto il centrodestra) è così difficile cacciare Gallera (Di martedì 5 gennaio 2021) Gian Vincenzo Zuccotti, primario di pediatria dell’Ospedale Buzzi di Milano, è da tempo la prima scelta di Matteo Salvini per prendere il posto di Giulio Gallera alla guida dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. L’avvicendamento, delineato prima di Natale, non sarà affatto una “blitzkireg”, bensì un elemento di un più complesso puzzle politico che impegna il centrodestra su più fronti, anche nazionali. In primo luogo Regione Lombardia è sempre stata il fiore all’occhiello di uno schieramento che vantava proprio la sua capacità di governare i territori come biglietto da visita nei confronti dell’elettorato. Un’immagine messa duramente alla prova dalla vicenda-Covid 19 e che nella seconda ondata non risparmia nemmeno l’altra Regione-bandiera, ovvero il Veneto di Luca Zaia. Le scelte vanno quindi ben ponderate, tenendo conto ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Gian Vincenzo Zuccotti, primario di pediatria dell’Ospedale Buzzi di Milano, è da tempo la prima scelta di Matteoper prendere il posto di Giulioalla guida dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. L’avvicendamento, delineato prima di Natale, non sarà affatto una “blitzkireg”, bensì un elemento di un più complesso puzzle politico che impegna ilsu più fronti, anche nazionali. In primo luogo Regione Lombardia è sempre stata il fiore all’occhiello di uno schieramento che vantava proprio la sua capacità di governare i territori come biglietto da visita nei confronti dell’elettorato. Un’immagine messa duramente alla prova dalla vicenda-Covid 19 e che nella seconda ondata non risparmia nemmeno l’altra Regione-bandiera, ovvero il Veneto di Luca Zaia. Le scelte vanno quindi ben ponderate, tenendo conto ...

CottarelliCPI : A marzo-aprile abbiamo avuto chiusure indifferenziate per tutt'Italia, cosa esagerata. Ora si esagera in senso oppo… - FrancescoBonif1 : Il mistero sui vaccini: 1) Perché non c’è ancora un piano? 2) Perché procediamo a rilento mentre la Germania corre?… - trash_italiano : ALFONSO CHE DA IL VIA LIBERA A ZELLETTA PER ANDARE VIA SOLO PERCHÉ SA CHE NON LO FARÀ MAI E INDIRETTAMENTE MANDA LA… - claudio_cerrato : RT @giorgio_gori: Leggo di padiglioni, bandi per medici, app... Tutto ok, ma perché non si parte dalla rete dei medici di famiglia? I comu… - Castorofallito : @GVCCIMVLlK si ma non mi piaceva, se capitava in televisione e non trovavo il telecomando per cambiare canale andav… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché per Violenza contro le donne, il papà di Chiara Insidioso: «Faremo causa allo Stato per il risarcimento» Corriere Roma