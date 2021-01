Godio | «Criteri di scelta corretti ma la mappa ci sorprende»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quella del nucleare è una battaglia che lo vede impegnato da quarant’anni, da ben prima dello storico referendum del 1987. Gian Pierodi Legambiente e Pro Natura del Vercellese, già ricercatore Enea, è memoria storica e infaticabile attivista del movimento no nuke. Proprio nel luogo di maggiore concentrazione del problema., come valuta la pubblicazione delladei siti potenzialmente idonei per il Deposito nazionale? Finalmente è arrivata. È giunta anche dopo una nostra diffida ai ministeri dell’Ambiente e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.