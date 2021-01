Debiti con le banche? Ecco chi rischia la nuova definizione di “default” (Di martedì 5 gennaio 2021) (fFoto: Banca d’Italia)Con l’inizio del nuovo anno è entrata definitivamente in vigore la nuova definizione di default per i debitori inadempienti nelle obbligazioni verso una banca, in base al Regolamento europeo (575/2013) che stabilisce alcuni requisiti per gli enti creditizi e le imprese di investimento, lo annuncia Banca d’Italia. La norma riguarda il modo in cui banche e intermediari finanziari non bancari (come le società di leasing), devono classificare i clienti a fini prudenziali, introducendo criteri più stringenti per privati, Pmi e imprese. La soglia di rilevanza per valutare lo sconfinamento si basa su una soglia assoluta, una relativa e una temporale fissata in oltre 90 giorni per gli arretrati, rimasta invariata rispetto al sistema precedente. Un arretrato è definito rilevante se di ammontare superiore ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) (fFoto: Banca d’Italia)Con l’inizio del nuovo anno è entrata definitivamente in vigore ladiper i debitori inadempienti nelle obbligazioni verso una banca, in base al Regolamento europeo (575/2013) che stabilisce alcuni requisiti per gli enti creditizi e le imprese di investimento, lo annuncia Banca d’Italia. La norma riguarda il modo in cuie intermediari finanziari non bancari (come le società di leasing), devono classificare i clienti a fini prudenziali, introducendo criteri più stringenti per privati, Pmi e imprese. La soglia di rilevanza per valutare lo sconfinamento si basa su una soglia assoluta, una relativa e una temporale fissata in oltre 90 giorni per gli arretrati, rimasta invariata rispetto al sistema precedente. Un arretrato è definito rilevante se di ammontare superiore ...

FratellidItalia : ?? Con questa manovra emerge l’inettitudine di un Governo che realizza provvedimenti a pioggia, disperde le risorse… - arual812 : RT @paceebestemmie: - le restano ma ormai c'è solo rassegnazione; con il monte di debiti che ha perché in questi mesi non ha potuto pagare… - _Pimple_ : @paceebestemmie Ho perso papà in questa pandemia e io e mia sorella siamo rimaste sole e con i debiti. Nessuno deve… - pemar2 : @colamonicog1 @angelozziclaudi @BisioLuca @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Ma nn dire idiozie per favore.Nel 2011 ven… - danisailor7 : RT @paceebestemmie: - le restano ma ormai c'è solo rassegnazione; con il monte di debiti che ha perché in questi mesi non ha potuto pagare… -

Ultime Notizie dalla rete : Debiti con Debiti per 1,7 milioni: il tribunale li grazia con la 'legge salva-suicidi' Oggi Treviso L'ordinanza integrale contro la banda Maritan. «Intimidazioni, minacce e danneggiamenti, sono professionisti del crimine»

Le motivazioni alla base della carcerazione per il gruppo ex alleato di Maniero nel Veneto orientale. «Violenze per la restituzione di un prestito e cessioni di non modiche quantità di droga» ...

Usura a imprenditori e cittadini in difficoltà economiche: arresti tra Sorrento e Castellammare

Operazione anti usura dei carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, con sei arresti e sequestri per centinaia ...

Le motivazioni alla base della carcerazione per il gruppo ex alleato di Maniero nel Veneto orientale. «Violenze per la restituzione di un prestito e cessioni di non modiche quantità di droga» ...Operazione anti usura dei carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, con sei arresti e sequestri per centinaia ...