Covid:Bolsonaro torna a mettere in dubbio utilità mascherina

BRASILIA, 05 GEN - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha di nuovo messo in dubbio l'utilità delle mascherine per prevenire la diffusione del coronavirus, che nel suo Paese ha già causato più di 7,7 milioni di contagi.

Gran Bretagna, «vaccinato un milione di persone». Johnson: più del resto d'Europa messo insieme

Vaccino anti-Covid, la Gran Bretagna comunica che un milione di persone ... Peccato che il suo presidente, Jair Bolsonaro, abbia inaugurato il 2021 con una nuova provocazione: tuffandosi in mare a San ...

