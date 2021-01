Conte ancora in stallo, Gualtieri riscrive la bozza del Recovery Plan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Stiamo vivendo una fase di attesa": così una fonte autorevole di area 5 stelle descrive lo stallo attuale della pre-crisi di Governo. stallo che senza un contatto diretto fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il suo principale Contestatore, Matteo Renzi, sarà difficilmente sbloccato. Nel frattempo, al ministero dell`Economia e delle Finanze si lavora senza sosta all`elaborazione di una nuova bozza del Recovery Plan, che secondo fonti parlamentari dovrà essere vagliata dal ministro degli Affari europei Enzo Amendola, da quello allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Lo staff di Roberto Gualtieri lavora al potenziamento della fetta dei finanziamenti destinata direttamente alla sanità, che ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Stiamo vivendo una fase di attesa": così una fonte autorevole di area 5 stelle descrive loattuale della pre-crisi di Governo.che senza un contatto diretto fra il presidente del Consiglio, Giuseppe, e il suo principalestatore, Matteo Renzi, sarà difficilmente sbloccato. Nel frattempo, al ministero dell`Economia e delle Finanze si lavora senza sosta all`elaborazione di una nuovadel, che secondo fonti parlamentari dovrà essere vagliata dal ministro degli Affari europei Enzo Amendola, da quello allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Lo staff di Robertolavora al potenziamento della fetta dei finanziamenti destinata direttamente alla sanità, che ...

