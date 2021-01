Speciale di Report sulla trattativa Stato-mafia | la tv del 4 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 4su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Un comunicato Rai anticipa che la trasmissione “dedica una puntataalla, alle stragi del 1992 e quelle del 1993 per cui sono indagati dalla Procura di Firenze anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Con testimonianze inedite e documenti esclusivi verrà ricostruito per la prima volta in televisione il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti. Un filo nero collegherebbe infatti l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D’Amelio in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. ...