Renzi: "Non farò il ministro, ma serve una scossa" (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Esclude di entrare nel governo come ministro e chiede “una scossa” per dare “qualità” all'esecutivo. Matteo Renzi a Quarta Repubblica conferma le intenzioni di Italia viva. “Non sto facendo questa roba per me. Certo che non faccio il ministro, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d'accordo con Conte per fare il ministro”, dice il leader di Iv che ribadisce la sua linea. "Bisogna dare una scossa, dare qualità. Mi sembra assurdo non sapere se la scuola riaprirà il 7, servono tamponi a tappeto tra gli studenti, non banchi a rotelle”. Nella lotta contro il Covid, attacca, “in Italia abbiamo qualche problema in più. La maglia nera del rapporto fra morti e popolazione, un livello di decessi inaccettabile, non andiamo benissimo con i vaccini. In termini tecnici la ... Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Esclude di entrare nel governo comee chiede “una” per dare “qualità” all'esecutivo. Matteoa Quarta Repubblica conferma le intenzioni di Italia viva. “Non sto facendo questa roba per me. Certo che non faccio il, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d'accordo con Conte per fare il”, dice il leader di Iv che ribadisce la sua linea. "Bisogna dare una, dare qualità. Mi sembra assurdo non sapere se la scuola riaprirà il 7, servono tamponi a tappeto tra gli studenti, non banchi a rotelle”. Nella lotta contro il Covid, attacca, “in Italia abbiamo qualche problema in più. La maglia nera del rapporto fra morti e popolazione, un livello di decessi inaccettabile, non andiamo benissimo con i vaccini. In termini tecnici la ...

Advertising

fattoquotidiano : Come se, nella sua testa, fossero lui e Italia Viva ad essere sotto ricatto di Giuseppe Conte, Pd e M5S e non il co… - borghi_claudio : Non faccio la telecronaca della crisi se c'è non c'è cosa si fa o meno perché come potete immaginare il momento è d… - Linkiesta : Il Pd, grazie all’iniziativa di Renzi e all’inadeguatezza di #Conte, avrebbe la possibilità di far partire un gover… - Ed52926520 : RT @IleanaNoIlenia: Matteo Renzi tutti i giorni e tutte le ore in tv, così come altri esponenti del suo partito. Non se ne può più. - riccardosanna14 : RT @borghi_claudio: Non faccio la telecronaca della crisi se c'è non c'è cosa si fa o meno perché come potete immaginare il momento è delic… -