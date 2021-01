Renzi: "Conte? Non ci saranno elezioni"/ "Se nostre idee non piacciono lasciamo" (Di lunedì 4 gennaio 2021) ... se le loro richieste non venissero rispettate: 'Le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto sono persone serie " spiega parlando sempre con il quotidiano di via Solferino - ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) ... se le loro richieste non venissero rispettate: 'Le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto sono persone serie " spiega parlando sempre con il quotidiano di via Solferino - ...

Advertising

borghi_claudio : E alla fine il governo del M5S, arrivato facendo credere ai suoi che avrebbe fatto la rivoluzione, se ne andrà cerc… - fattoquotidiano : Come se, nella sua testa, fossero lui e Italia Viva ad essere sotto ricatto di Giuseppe Conte, Pd e M5S e non il co… - riotta : A Roma vi raccontano dei colloqui di Renzi con i ministri, della confusione grillina, la scelta Pd, i nomi dei poss… - infoitinterno : 'Aspettiamo Conte al Senato, ma non si andrà a votare', dice Renzi - enribarillari : RT @LaVeritaWeb: Un tentativo di muoversi su due binari: Conte potrà ricavarne la sensazione di essere stato puntellato dalla richiesta di… -