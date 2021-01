Per Renzi la partita di governo è ancora aperta | E le urne sono più lontane

Leggi su agi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "Finalmente si sta iniziando a capire che le nostre questioniserie e non strumentali". Ed: “Adesso giochiamo la partita come sempre a viso aperto nell'interesse dell'Italia e dei nostri figli”. Questo il breve messaggio, scritto da Matteo Renzi nella chat parlamentare di Italia viva, per far capire che dal campo di gioco occorre sgomberare due ipotesi, “la minaccia di un voto coi responsabili in Parlamento” e lo scenario dell'elezione anticipata. Si tratta di due prospettive inesistenti per Renzi. L'ex presidente del Consiglio ribadisce ai suoi l'intenzione di voler pensare al Paese, non ai sondaggi o a interessi personali. Lo fa anche per compattare i suoi. Nessuno ha intenzione di abbandonare i gruppi parlamentari di Iv, ma tra deputati e senatori c'è anche chi non nasconde un certo scetticismo perché con un Conte-ter o, per ...