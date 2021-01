Monte Grappa verso la Rete delle Riserve della Biosfera Unesco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Monte Grappa e Appennino Tosco-Emiliano verso l’inserimento nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera Unesco Il Presidente del Comitato Nazionale MAB Unesco, professor Pier Luigi Petrillo, nei giorni scorsi ha formalmente sottoscritto e trasmesso a Parigi le due nuove candidature italiane alla Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera Unesco: il “Monte Grappa” e l’allargamento della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021)e Appennino Tosco-Emilianol’inserimento nellaMondialeIl Presidente del Comitato Nazionale MAB, professor Pier Luigi Petrillo, nei giorni scorsi ha formalmente sottoscritto e trasmesso a Parigi le due nuove candidature italiane allaMondiale: il “” e l’allargamento… L'articolo Corriere Nazionale.

thobiashume : RT @ventolaterale: Sono in piazza Monte Grappa, meno di 3km al traguar BAAALLAAN - MiglioSavio : @AlfioKrancic Monte Grappa! Da 20 anni non nevica così! - macondo83 : RT @ventolaterale: Sono in piazza Monte Grappa, meno di 3km al traguar BAAALLAAN - edwardjtaylor : RT @ventolaterale: Sono in piazza Monte Grappa, meno di 3km al traguar BAAALLAAN - Trudgin : RT @ventolaterale: Sono in piazza Monte Grappa, meno di 3km al traguar BAAALLAAN -