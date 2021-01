Malore per Roberto Maroni: ricoverato in ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, si è accasciato a terra in casa, questo pomeriggio. Ora è ricoverato in ospedale a Varese.… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021), ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, si è accasciato a terra in casa, questo pomeriggio. Ora èina Varese.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L'ex ...

Paura per Roberto Maroni. L'ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato oggi in osservazione in ospedale a Varese a seguito di ...

