I novax hanno un problema con l’autorità | non con la scienza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel neonato 2021 sono circondato di amici e parenti che, pur usando toni civili e pacati, mi spiegano perché loro non si vaccineranno contro il Covid. Le argomentazioni sono: “la sperimentazione è troppo breve”, “non si conoscono gli effetti a lungo termine”, “è il primo vaccino che mOdIfIcA iL dNa”. Di base, vogliono mettere in pratica la vecchia barzelletta del vai avanti tu che a me mi vien da ridere: lasciare che gli italiani disposti a vaccinarsi facciano da cavie e poi vedere gli effetti a lungo termine. Cioè aspettare dieci-quindici anni e vedere se muoiono, poi eventualmente vaccinarsi quando ormai il Covid19 sarà una reliquia in qualche laboratorio. Segui Termometro Politico su Google News Non provo nemmeno a discuterci. Sono sicuro di non essere il solo, nel mondo reale, ad avere questo. I2.0 ...