Governo: pur di evitare i 'tecnici', la maggioranza confida in un 'Conte ter', che poco cambierebbe (Di lunedì 4 gennaio 2021) Insomma, in piena linea con la giornata, per l'Epifania il contestato e deludente 'Conte bis' potrebbe trovare il carbone nella calzetta ad opera di 'due befane'. Per carità, nessuna offesa per le due capaci ministre renziane (l'accostamento è allegorico, folcloristico, non estetico) che, come promesso di Renzi, sarebbero pronte a dare le loro dimissioni aprendo di fatto la crisi. L'inconsistenza di questa politica potrebbe venire offuscata dai tecnici Parliamoci chiaro il terrore, legittimo, dell'attuale maggioranza, ma forse esteso un po' a tutti i rappresentanti partitici del Paese, è per ovvi motivi dettato dall'evidente incapacità politica di affrontare i temi più urgenti e gravi, a vantaggio invece dei cosiddetti 'tecnici', specializzati in determinate situazioni. Insomma, come dire, quella che si prospetta è comunque una ...

