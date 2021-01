Governo: maggioranza in stand by, regge ipotesi Conte ter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel Governo, mentre la deadline del 6 gennaio -il giorno in cui Matteo Renzi sarebbe pronto a ritirare le sue ministre dall'esecutivo- si avvicina a grandi falcate. La trattativa per uscire dalla palude appare in stand-by, salvo possibili accelerazioni dell'ultimo minuto. Stasera alle 21 il Consiglio dei ministri, possibile che il premier faccia capolino a Palazzo Chigi direttamente per il Cdm. Ma tra i palazzi romani impazza il 'toto nomi', mentre la strada del Conte ter appare al momento -ma il quadro muta di continuo- la più percorribile. Poltrone che tremano, altre che sembrano intoccabili nonostante accendano gli appetiti dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno,compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel, mentre la deadline del 6 gennaio -il giorno in cui Matteo Renzi sarebbe pronto a ritirare le sue ministre dall'esecutivo- si avvicina a grandi falcate. La trattativa per uscire dalla palude appare in-by, salvo possibili accelerazioni dell'ultimo minuto. Stasera alle 21 il Consiglio dei ministri, possibile che il premier faccia capolino a Palazzo Chigi direttamente per il Cdm. Ma tra i palazzi romani impazza il 'toto nomi', mentre la strada delter appare al momento -ma il quadro muta di continuo- la più percorribile. Poltrone che tremano, altre che sembrano intoccabili nonostante accendano gli appetiti dei ...

Advertising

AlbertoBagnai : Il livello è questo qui. Ma è ovvio che qualcuno li manda, o almeno questo è quello che la mia fiducia nell’essere… - gennaromigliore : L’atteggiamento del premier nei confronti della sua maggioranza è quantomeno singolare. Noi ormai parliamo solo att… - civati : Nella maggioranza si discute dei nuovi colori regionali, a partire dal 7 gennaio. Dovesse cadere il governo passerebbero ai rimpastelli. - TV7Benevento : Governo: maggioranza in stand by, regge ipotesi Conte ter (2)... - TV7Benevento : Governo: maggioranza in stand by, regge ipotesi Conte ter... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo maggioranza Crisi, tutti gli scenari aperti per il governo e la legislatura Avvenire Governo: maggioranza in stand by, regge ipotesi Conte ter

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel governo ...

Sfiducia al governo, Crepaldi (Ace): “Appoggiamo petizione online Fratelli d’Italia”

"Il governo di Giuseppe Conte ha fallito ed è giusto mandarlo a casa il prima possibile. Anche noi sosteniamo la petizione online, avviata da Fratelli d’ Italia, sul sito inter ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso...". Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l'incertezza che serpeggia nel governo ..."Il governo di Giuseppe Conte ha fallito ed è giusto mandarlo a casa il prima possibile. Anche noi sosteniamo la petizione online, avviata da Fratelli d’ Italia, sul sito inter ...