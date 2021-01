**Governo: assemblea deputati M5S, 'Conte imprescindibile, non si tocca'** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle al fianco del premier Giuseppe Conte. Almeno è quanto sembra emergere dall'assemblea dei deputati grillini, dove diversi eletti sono intervenuti per esprimere il loro sostegno al presidente del Consiglio, definito da qualcuno "imprescindibile" e "non sostituibile" in quanto "scelta nell'interesse del Paese". Conte "non si tocca", hanno chiosato altri deputati. Nel dibattito sulla situazione politica, fra i deputati del MoVimento 5 Stelle un punto fermo sembra rappresentato da Giuseppe Conte presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle al fianco del premier Giuseppe. Almeno è quanto sembra emergere dall'deigrillini, dove diversi eletti sono intervenuti per esprimere il loro sostegno al presidente del Consiglio, definito da qualcuno "" e "non sostituibile" in quanto "scelta nell'interesse del Paese"."non si", hanno chiosato altri. Nel dibattito sulla situazione politica, fra idel MoVimento 5 Stelle un punto fermo sembra rappresentato da Giuseppepresidente del Consiglio.

