Fiat Chrysler Automobiles approva la fusione con Psa: nasce il gruppo Stellantis (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come da programma il 2021 si apre con una grande notizia in campo economico: nasce un nuovo gruppo internazionale che rafforza la posizione della Fiat nel Mondo. È arrivato libera dell’assemblea degli azionisti di Fiat Chrysler Automobiles alla fusione con Psa, che porta alla nascita del gruppo Stellantis. L’aggregazione con la società transalpina è stata approvata dai soci di Fca con il 99,15% dei voti. In precedenza l’assemblea di Psa aveva detto sì con il 99,85% alle nozze con Fca. Stellantis è il quarto costruttore automobilistico mondiale con 8,1 milioni di auto vendute e oltre 180 miliardi di euro di fatturato. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come da programma il 2021 si apre con una grande notizia in campo economico:un nuovointernazionale che rafforza la posizione dellanel Mondo. È arrivato libera dell’assemblea degli azionisti diallacon Psa, che porta alla nascita del. L’aggregazione con la società transalpina è statata dai soci di Fca con il 99,15% dei voti. In precedenza l’assemblea di Psa aveva detto sì con il 99,85% alle nozze con Fca.è il quarto costruttore automobilistico mondiale con 8,1 milioni di auto vendute e oltre 180 miliardi di euro di fatturato.

Advertising

LaStampa : Le nozze dell’auto tra Fiat Chrysler e Psa. Nasce Stellantis, il colosso da 180 miliardi - quattroruote : Gli azionisti del gruppo #PSA hanno approvato a larghissima maggioranza il progetto di fusione con la #Fiat… - petregiamp : RT @AndreaGiuricin: Una #FCA sempre più globale è l'unico modo per competere in un mercato #automotive sempre più complesso (tra e-vehicles… - AndreaGiuricin : Una #FCA sempre più globale è l'unico modo per competere in un mercato #automotive sempre più complesso (tra e-vehi… - infoiteconomia : Fiat Chrysler: gli azionisti approvano al 99,1% la fusione con PSA -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Chrysler Le nozze dell’auto tra Fiat Chrysler e Psa. Nasce Stellantis, il colosso da 180 miliardi La Stampa Fiat Chrysler Automobiles approva la fusione con Psa: nasce il gruppo Stellantis

Come da programma il 2021 si apre con una grande notizia in campo economico: nasce un nuovo gruppo internazionale che rafforza la posizione della Fiat nel ...

Fiat-Chrysler e Peugeot approvano la fusione

Le assemblee degli azionisti di Fiat-Chrysler e Peugeot hanno dato via libera alla fusione fra i due gruppi. Il nuovo colosso del settore, chiamato Stellantis, sarà il quarto produttore di auto al mon ...

Come da programma il 2021 si apre con una grande notizia in campo economico: nasce un nuovo gruppo internazionale che rafforza la posizione della Fiat nel ...Le assemblee degli azionisti di Fiat-Chrysler e Peugeot hanno dato via libera alla fusione fra i due gruppi. Il nuovo colosso del settore, chiamato Stellantis, sarà il quarto produttore di auto al mon ...