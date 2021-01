Era solo una pagliacciata, ma quale crisi? Poltrone e Draghi, Renzi crolla al Tg5: Conte è salvo ancora? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dunque ha "scherzato" anche questa volta? Parrebbe proprio di sì. Più passano le ore più l'ipotetica crisi di governo sembra rientrare. Certo, Matteo Renzi stando ai rumors avrebbe ottenuto quel che voleva su delega ai servizi segreti e Recovery plan: dunque, si procederà con un rimpasto, questa ad ora l'ipotesi più probabile. Nessuna crisi, nessuna "ascesa" al Colle di Giuseppe Conte. Eppure, soltanto ieri, il leader di Italia Viva aveva fatto trapelare che no, nemmeno se Conte avesse accettato i suoi diktat sarebbe stato possibile tornare indietro. Ma la smentita nei fatti è arrivata al Tg5, dove nel corso di una lunga intervista il fu rottamatore ha spiegato: "A Conte abbiamo scritto una lettera con tutti i punti: Italia Viva non cerca Poltrone, ministeri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dunque ha "scherzato" anche questa volta? Parrebbe proprio di sì. Più passano le ore più l'ipoteticadi governo sembra rientrare. Certo, Matteostando ai rumors avrebbe ottenuto quel che voleva su delega ai servizi segreti e Recovery plan: dunque, si procederà con un rimpasto, questa ad ora l'ipotesi più probabile. Nessuna, nessuna "ascesa" al Colle di Giuseppe. Eppure, soltanto ieri, il leader di Italia Viva aveva fatto trapelare che no, nemmeno seavesse accettato i suoi diktat sarebbe stato possibile tornare indietro. Ma la smentita nei fatti è arrivata al Tg5, dove nel corso di una lunga intervista il fu rottamatore ha spiegato: "Aabbiamo scritto una lettera con tutti i punti: Italia Viva non cerca, ministeri e ...

Ultime Notizie dalla rete : Era solo Anziano trovato morto Era solo in casa il Resto del Carlino Scuola, Spirlì: “Riapertura solo se non c’è pericolo”

"Al momento abbiamo un parere del Comitato tecnico scientifico nazionale che ci dice che in Calabria la situazione pandemica va verso un peggioramento. Una cosa che non ci piace, ma se questo ci sping ...

Covid scuola, Campania contro il governo: sui banchi solo infanzia e prime due classi dall'11 gennaio

Non solo Veneto e Friuli , anche la Campania non segue le indicazioni del governo sulla riapertura della scuola in presenza dal 7 gennaio .

