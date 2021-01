Domenica In, Paolo Fox tenta di giustificarsi sul suo oroscopo 2020 ma viene massacrato dagli ospiti in studio: “Ma non ti vergogni?”, lui sull’orlo di una crisi di nervi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, come al solito condotta da Mara Venier che, se da una parte prova a tirare su gli animi, lei stessa dice che a volte è normale che ci si senta preoccupati e smarriti per la situazione che stiamo vivendo e che non sappiamo quanto durerà ancora. Ospite da lei, tra gli altri il viceministro della salute PierPaolo Sileri che ha dato un’ampia spiegazione sui vaccini, sulle modalità di somministrazioni e sulla sicurezza degli stessi perché in tanti sono preoccupati sulla sua validità. La discussione è stata lunga e interessante e alla fine Mara Venier si è augurata di aver contribuito a fare un po’ più di chiarezza su una situazione, che purtroppo, per colpa di nessuno, è ancora molto confusa. Ospite l’astrologo Paolo Fox che viene distrutto per ciò che aveva ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata diIn, come al solito condotta da Mara Venier che, se da una parte prova a tirare su gli animi, lei stessa dice che a volte è normale che ci si senta preoccupati e smarriti per la situazione che stiamo vivendo e che non sappiamo quanto durerà ancora. Ospite da lei, tra gli altri il viceministro della salute PierSileri che ha dato un’ampia spiegazione sui vaccini, sulle modalità di somministrazioni e sulla sicurezza degli stessi perché in tanti sono preoccupati sulla sua validità. La discussione è stata lunga e interessante e alla fine Mara Venier si è augurata di aver contribuito a fare un po’ più di chiarezza su una situazione, che purtroppo, per colpa di nessuno, è ancora molto confusa. Ospite l’astrologoFox chedistrutto per ciò che aveva ...

