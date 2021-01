Covid, al via il vertice di governo per le misure post festività. Ma è scontro sulla scuola: i dem chiedono di prorogare lo stop al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) È scontro aperto nel Consiglio dei ministri riunito in queste ore per varare le misure post festività e per discutere della riapertura delle scuole dopo la decisione di alcune Regioni di rimandare tutto a fine mese. Il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, ha chiesto a nome del suo partito di prorogare la chiusura degli istituti almeno fino al 15 gennaio. Il ministro avrebbe posto il tema come una questione politica, ma il Movimento 5 stelle e la ministra Lucia Azzolina sono fermi sulla linea dei ritorno in classe dal 7 gennaio. La pensano allo stesso modo le ministre renziane Bellanova e Bonetti, che definiscono un “caos inaccettabile” l’eventuale rinvio del rientro in aula. Sulle restrizioni anti-Covid, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Èaperto nel Consiglio dei ministri riunito in queste ore per varare lee per discutere della riapertura delle scuole dopo la decisione di alcune Regioni di rimandare tutto a fine mese. Il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, ha chiesto a nome del suo partito dila chiusura degli istituti almeno fino al 15. Il ministro avrebbeo il tema come una questione politica, ma il Movimento 5 stelle e la ministra Lucia Azzolina sono fermilinea dei ritorno in classe dal 7. La pensano allo stesso modo le ministre renziane Bellanova e Bonetti, che definiscono un “caos inaccettabile” l’eventuale rinvio del rientro in aula. Sulle restrizioni anti-, invece, ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte ha rappresentato benissimo l'Italia nei mesi drammatici del Covid-19, ottenendo risultati straordinari per il nostro Paese. Cambiare premier sarebbe un danno ...

Savona, il Casino di Lettura senza soci. Chiude dopo 163 anni

A causa del covid non sono state rinnovate le iscrizioni. Il presidente Fumagalli: «Mi addolora fare questo passo, ma è inevitabile» ...

