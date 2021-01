Antonella Viola | “Le scuole vanno riaperte Ragazzi al banco sempre con la mascherina e prof con Ffp2

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ledevo essere: rinviare non serve, le classi sono sicure”. A parlare è l’immunologa dell’Università di Padovain un’intervista a Repubblica. La scienziata spiega: “I dati dell’Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che non sono un amplificatore dei contagi e se si seguono regole rigorose è possibile, anzi fondamentale, che itornino in classe. Utilizziamo ogni cautela: l’obbligo della, il distanziamento, gli orari sfalsati nelle entrate e nelle uscite, la sanificazione, i tamponi, ma riportiamo i nostrisui banchi. Hanno già pagato abbastanza, in gioco c’è il loro futuro”. Secondo l’immunologa, “non serve a nulla rinviare l’inizio delle lezioni di una settimana, non si può risolvere in 7 giorni quello ...