Andrea Prete: “ho fatto il mio dovere e spero di averlo fatto bene” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarebbe un annus horribilis per il presidente Andrea Prete. Il condizionale è d’obbligo, perché le scadenze sono naturali e non dettati da interruzioni di mandati. “La soddisfazione è di aver portato a termine senza intoppi i mandati. – afferma Prete – Sono scadenze naturali e se permette c’è soddisfazione nel portare a termine naturale l’incarico. Vuol dire che ho fatto il mio dovere e spero di averlo fatto bene. E poi doveva arrivare la scadenza a dispetto di chi mi accusava di aver accentrato troppi incarichi”. In modo scaglionato, Prete dovrà rimettere tutti i mandati per gli incarichi che allo stato attuale ha ricoperto. Nel febbraio toccherà a Confindustria, poi a Luglio il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarebbe un annus horribilis per il presidente. Il condizionale è d’obbligo, perché le scadenze sono naturali e non dettati da interruzioni di mandati. “La soddisfazione è di aver portato a termine senza intoppi i mandati. – afferma– Sono scadenze naturali e se permette c’è soddisfazione nel portare a termine naturale l’incarico. Vuol dire che hoil miodi. E poi doveva arrivare la scadenza a dispetto di chi mi accusava di aver accentrato troppi incarichi”. In modo scaglionato,dovrà rimettere tutti i mandati per gli incarichi che allo stato attuale ha ricoperto. Nel febbraio toccherà a Confindustria, poi a Luglio il ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Prete Confindustria Salerno, Ferraioli designato nuovo presidente SalernoToday Andrea Costa e Rimini, un primato fatto in ’casa’

Si avvicina la sfida al vertice fra le due capolista appaiate in vetta e imbattute. I biancorossi di coach Moretti hanno sei giocatori locali, la Rbr ben otto ...

