Vaccino Covid | Zingaretti dall’ambulatorio | “Qui anche di domenica | nel Lazio numeri ottimi Io lo farò quando sarà il mio turno”

"anche oggi che è domenica un passaggio negli ambulatori per dire grazie agli operatori della sanità regionale che stanno andando avanti nella campagna vaccinale. Grazie perché siamo tutti e tutte impegnati con numeri nella nostra Regione davvero ottimi. anche io ho preso l'impegno, come ex paziente sono immune, ma quando sarà il mio turno ovviamente mi vaccinerò." Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che stamani è andato all'ospedale Santo Spirito per la campagna del Lazio sulla vaccinazione antiCovid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

