Torta con marijuana light per scherzo, famiglia in ospedale (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scherzo finito male. Una famiglia del Ferrarese , genitori sessantenni e figlia trentenne, ieri pomeriggio è finita in ospedale per malori dopo aver mangiato la Torta preparata da un'amica della ragazza...

