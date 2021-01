Siracusa | positivo al Covid-19 dottoressa sottoposto a vaccino

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 gennaio 2021) La dottoressa Antonella Franco, vaccinata a Palermo sei giorni fa, è risultata positiva al Coronavirus. La donna, direttrice del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Umberto I, a Siracusa, si è spostata nel capoluogo siciliano meno di una settimana fa, per vedersi somministrate, insieme al personale della sua struttura, le prime dosi del vaccino. Non è chiaro, però, se la dottoressa avesse effettuato un tampone prima di mettersi in viaggio. Le autorità sanitarie locali sono al lavoro per verificare quale fosse lo stato di salute della Franco prima del vaccino.