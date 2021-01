S.T.A.L.K.E.R 2, ray tracing, 4K e disponibilità su Game Pass al day 1 per la gioia degli utenti Xbox (Di domenica 3 gennaio 2021) S.T.A.L.K.E.R. 2, il sequel del ben noto FPS survival di culto, uscirà in futuro su PC e, a sorpresa di tutti, su Xbox Series X/S, dove diventerà esclusiva console. Avete un titolo così interessante nel proprio parco titoli è sicuramente un colpaccio per Microsoft e una bella notizia per tutti i possessori di console Xbox next-gen, ma le sorprese non sono finite qui. In seguito ad una chiacchierata con i responsabili PR degli sviluppatori GSC Game World, l'account Twitter XboxNews dedicato, ovviamente, alle notizie del mondo Xbox, ha rivelato alcune informazioni molto interessanti per i fan consolari di S.T.A.L.K.E.R. 2. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 gennaio 2021) S.T.A.L.K.E.R. 2, il sequel del ben noto FPS survival di culto, uscirà in futuro su PC e, a sorpresa di tutti, suSeries X/S, dove diventerà esclusiva console. Avete un titolo così interessante nel proprio parco titoli è sicuramente un colpaccio per Microsoft e una bella notizia per tutti i possessori di consolenext-gen, ma le sorprese non sono finite qui. In seguito ad una chiacchierata con i responsabili PRsviluppatori GSCWorld, l'account TwitterNews dedicato, ovviamente, alle notizie del mondo, ha rivelato alcune informazioni molto interessanti per i fan consolari di S.T.A.L.K.E.R. 2. Leggi altro...

Asus TUF Gaming RTX 3070 OC 8G Recensione | Paolo Besser ha potuto provare per noi la RTX 3070 di Asus, un'ottima scheda per il 2K e il gaming ultrawide.

Il 2021 promette novità a breve e a lungo termine, con una possibile rivoluzione in vista.

