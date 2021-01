Repubblica: Osimhen si allena a casa con cyclette e tapis roulant (Di domenica 3 gennaio 2021) Victor Osimhen è positivo al Covid. Si trova in isolamento nella sua casa di Posillipo e il Napoli gli ha approntato un programma di allenamento con tapis roulant e cyclette, scrive Repubblica Napoli. “Il giocatore è in isolamento nel suo domicilio di Posillipo, in continuo contatto con Gattuso e con lo staff medico, potrà allenarsi nei prossimi giorni con cyclette e tapis roulant, se la sua salute glielo consentirà. Raccomandazione scontata: non fare sforzi con la spalla, visto che gli esami di controllo previsti per venerdì scorso sono stati inevitabilmente rimandati”. Si ragiona sulla multa da comminare all’attaccante per la violazione del protocollo anticontagio dello spogliatoio. La festa a cui ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Victorè positivo al Covid. Si trova in isolamento nella suadi Posillipo e il Napoli gli ha approntato un programma dimento con, scriveNapoli. “Il giocatore è in isolamento nel suo domicilio di Posillipo, in continuo contatto con Gattuso e con lo staff medico, potràrsi nei prossimi giorni con, se la sua salute glielo consentirà. Raccomandazione scontata: non fare sforzi con la spalla, visto che gli esami di controllo previsti per venerdì scorso sono stati inevitabilmente rimandati”. Si ragiona sulla multa da comminare all’attaccante per la violazione del protocollo anticontagio dello spogliatoio. La festa a cui ha ...

