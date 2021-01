LIVE Tournée 4 Trampolini 2021, Innsbruck in DIRETTA: è corsa a quattro per la vittoria! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22: Le prime quattro serie della Tournée 2021 sono state vinte da quattro atleti diversi: Geiger, Eisenbichler, Granerud e Kubacki. Una situazione uguale a quella dello scorso anno quando le prime quattro serie andarono a Kobayashi, Kubacki, Lindvik e Geiger 13.20: Ancora una volta non ci saranno italiani al via: Bresadola e Insam non sono riusciti a superare le qualificazioni 13.17: E’ battaglia a quattro per la vittoria della Tournée e il trampolino di Innsbruck potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria finale: il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur senza aver vinto nessuna delle prime due gare (due volte secondo), il tedesco Geiger (-4.0 punti) e i polacchi ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22: Le primeserie dellasono state vinte daatleti diversi: Geiger, Eisenbichler, Granerud e Kubacki. Una situazione uguale a quella dello scorso anno quando le primeserie andarono a Kobayashi, Kubacki, Lindvik e Geiger 13.20: Ancora una volta non ci saranno italiani al via: Bresadola e Insam non sono riusciti a superare le qualificazioni 13.17: E’ battaglia aper la vittoria dellae il trampolino dipotrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria finale: il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur senza aver vinto nessuna delle prime due gare (due volte secondo), il tedesco Geiger (-4.0 punti) e i polacchi ...

