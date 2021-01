Gf Vip, prima notte di passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | VIDEO (Di domenica 3 gennaio 2021) Gf Vip, prima notte di passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Esplode la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. La coppia ha deciso di dormire nello stesso letto e si è lasciata andare a coccole e baci bollenti durante la notte. Al risveglio i due sono rimasti abbracciati nel lettino del Cucurio, dove sono “rinchiusi” dopo avere perso la sfida di Capodanno. L’ex velino e l’influencer italo-persiana sono ormai una coppia ufficiale. Lo confermano anche le importanti dichiarazioni sul loro rapporto. Giulia Salemi ha confessato: “Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) Gf Vip,ditraEsplode latraal Grande Fratello Vip. La coppia ha deciso di dormire nello stesso letto e si è lasciata andare a coccole e baci bollenti durante la. Al risveglio i due sono rimasti abbracciati nel lettino del Cucurio, dove sono “rinchiusi” dopo avere perso la sfida di Capodanno. L’ex velino e l’influencer italo-persiana sono ormai una coppia ufficiale. Lo confermano anche le importanti dichiarazioni sul loro rapporto.ha confessato: “Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo ...

